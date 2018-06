Memórias de guerra em dia de estatutos

Nas duas últimas sessões plenárias, a Assembleia Legislativa da Madeira debateu três propostas de estatutos que pretendem reconhecer a coragem e o altruísmo. Primeiro, na terça-feira, foi o estatuto dos dadores de sangue, proposto pelo BE. Depois, por proposta do PSD, foram discutidos diplomas sobre o estatuto regional dos bombeiros e benefícios fiscais, de âmbito nacional. Finalmente, no plenário de ontem, o CDS defendeu a criação do Estatuto Regional do Antigo Combatente.

Todos têm, como fez questão de destacar Ricardo Lume (PCP), benefícios comuns. Desde logo a prioridade de acesso aos lares de idosos, para as pessoas que se enquadrem nestes três categorias: dadores de sangue, bombeiros e ex-combatentes.

Um benefício que, sublinha o deputado comunista, vem dar razão a outra proposta, esta do PCP, que defende a criação de mais lares de idosos na Região.

Todas estas iniciativas serão votadas hoje e devem ter destinos diferentes.

Lopes da Fonseca defendeu um diploma que cria um conjunto de benefícios para os ex-militares que combateram na Guerra Colonial e para as famílias dos que morreram.

O CDS lembra que estes homens “foram obrigados” a ir para uma guerra que os marcou e que não tiveram, ainda, um “justo reconhecimento”. O diploma cria benefícios ao nível da Saúde e Segurança Social, nomeadamente isenção de taxas moderadoras e prioridade no acesso a lares de idosos.

Marco Gonçalves reconhece a importância de ser criado um estatuto do ex-combatente, porque “é criminoso o que este país fez com os que se sacrificaram pela Pátria”.

No entanto, o deputado do PSD recorda que a Comissão de Defesa da Assembleia da República tem um grupo se trabalho que está a discutir esta questão e defende que o estatuto do ex-combatente deve ser de âmbito nacional.

A discussão da proposta do CDS motivou um debate sobre a forma como Portugal tratou os que combateram na Guerra Colonial.

Vários deputados referiram a injustiça da guerra colonial e a forma como os militares foram tratados depois do 25 de Abril de 1974.

“Foi uma ignomínia o que aconteceu depois do 25 de Abril”, afirmou Carlos Rodrigues que considera que Portugal “destratou os militares”. “’Esta esquerda tem vergonha dos soldados portugueses”, acusa o deputado do PSD.

Não ficou claro se o PSD vai rejeitar a proposta do CDS ou abster-se e fazer baixar o diploma à comissão.

Provedor da Saúde

Élvio Sousa apresentou um projecto de resolução que recomenda ao governo regional a criação da figura do Provedor do Utente do Serviço Regional de Saúde.

O objectivo do JPP é criar uma figura que receba as queixas dos utentes e defenda os seus direitos, além de avaliar a forma como são prestados os cuidados de saúde, no sector público. O deputado admite que o provedor possa ter intervenção, também, nos serviços de saúde privados convencionados.

A ALM volta a reunir-se, esta manhã, em plenário, com uma agenda que inclui as votações semanais.

Traições e milhões no arranque do plenário

“A Madeira está refém de uma governação nacional que é a negação da democracia”, afirmou Eduardo Jesus, numa intervenção no período antes da ordem do dia.

O deputado do PSD denunciou as “manobras político-partidárias” que constituem a estratégia do governo da República, de António Costa que deixa a Madeira “por sua conta”.

Eduardo Jesus considera que todo o sucesso da Madeira é apenas fruto da acção do governo regional e recorda as contas públicas, “as únicas positivas no país”, a descida do desemprego e as condições de vida dos madeirenses. “Aqui vive-se e respira-se melhor”, garante.

O deputado do PSD não tem dúvidas de que “todos os problemas e atrapalhos vêm da República”, governada por uma “geringonça” que “faz chantagem” à Madeira.

Na Madeira, acusa, “há parceiros regionais desta estratégia” que, acusa, “cometem traição” à sua terra.

O líder parlamentar do PS reagiu à intervenção de Eduardo Jesus que acusou de ligar “a cassete” de que tudo é culpa da República. Sobre a acusação de traição, Victor Freitas devolve-a ao PSD e lembra a “verdadeira traição” que foi a associação e Miguel Albuquerque a Passos Coelho “para afastar Alberto João Jardim, do PSD e do governo”, com consequências graves para os madeirenses.

Na resposta, Eduardo Jesus afirmou que “a cassete não agrada” porque põe a nu a estratégia do PS. O deputado do PSD afirma que Victor Freitas o que tem é vergonha do passado dos socialistas que “faliram o país”. “O senhor envergonha-se de ter tido um bandido a governar”, afirma.

Também no período antes da ordem do dia, o deputado independente afirmou que a Madeira vive, neste momento, um “tempo de propaganda como no tempo de Gobbels, na Alemanha”. A Câmara do Funchal, acusa, “tem uma máquina de propaganda muito mais forte do que o dr. Jardim alguma vez teve”. Gil Canha refere as várias “campanhas” de promoção de iniciativas camarárias sem consequências, pagas “peso de ouro” a agências de comunicação.

“o País está a acordar”

n Sílvia Vasconcelos apresentou um voto de protesto, do PCP, contra as “falsas promessas do governo da República”. Um voto que terá o apoio de outros partidos, como o BE e o JPP, mas que é motivo de surpresa para o PSD.

“Um voto de protesto contra as falsas promessas, com o logotipo do PCP”, estranha Jaime Filipe Ramos. “Se não concordam, provoquem eleições”, desafia o deputado PSD. “Ontem, os professores já se aperceberam das falsas promessas de António Costa. Parece que o país começa a acordar”, afirma.

n O parlamento vai aprovar votos de louvor ao grupo Ninfas do Atlântico, pela vitória no concurso ‘Got Talent Portugal’, da RTP.