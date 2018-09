MEM dedica exposição à açucena no culto Mariano

É já na próxima sexta-feira, dia 21 de Setembro, pelas 17 horas, que será inaugurada a mais recente exposição temporária do Museu Etnográfico da Madeira (MEM). Sobre o tema ‘Do Bom Despacho ao Livramento. A Açucena no Culto Mariano’, a mostra tem curadoria de Martinho Mendes e ficará patente, até 7 de Dezembro do corrente ano, na sala de exposições temporárias do museu.

Segundo explica...