Melhor marcador deixou de ser opção

O União continua a insistir em não divulgar o boletim clínico e como os treinos decorrem à porta fechada não é possível determinar se o plantel está na máxima força em termos físicos - em termos displinares não há castigados, porque nenhum jogador viu a cartolina amarela no jogo com o Varzim.

Há, no entanto, uma dúvida que paira no ar e que se prende com a utilização (ou não) de Luan Santos, o melhor marcador da equipa azul-e-amarela, com 9 golos, que não joga desde o dérbi com o Nacional.

Nesse embate o avançado brasileiro saiu lesionado, no entanto, acabou por recuperar e voltou a ser convocado para o jogo com o Guimarães B, mas não saiu do banco de suplentes.

Posto isto, nas últimas duas jornadas nem foi opção. Um estranho caso, numa altura em que o União precisa de golos. Estará lesionado? Assim parece, ainda que nada seja oficial.

Longe de olhares indiscretos, os unionistas vão prosseguir a preparação do embate com o Cova da Piedade, ao que tudo indica de manhã.

O encontro da última jornada já foi confirmado para a tarde de domingo (16 horas). f.s.