Meio milhão até Dezembro e um milhão em 2019

Até final do ano, o Serviço Regional de Saúde (SESARAM) vai pagar “meio milhão de euros” aos cerca de 300 industriais de táxi pelas prestações de serviços referentes aos primeiros quatro ou cinco meses de 2018 por transportes de doentes não urgentes. Os restantes serão pagos no decorrer de 2019. A garantia é dada por Pedro Santos Gouveia, vogal do Conselho de Administração do SESARAM....