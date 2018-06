Médicos do SESARAM vão poder prestar serviços no hospital

Os médicos do SESARAM vão poder ser contratados para a prestação de serviços no próprio SESARAM. A nível nacional, essa é um a impossibilidade. Os médicos que trabalham num hospital não podem ser contratados para prestar serviços nesse mesmo hospital. Podem num outro. Na Madeira isso, opor razões óbvias, não é possível. Por isso, a Secretaria da Saúde decidiu promover uma base legislativa para poder contar prestações de serviços complementares ao trabalho normal dos médicos.

A alteração legislativa vai ser feita ‘à boleia’ do Orçamento Rectificativo. Um dos artigos do documento vai prever o estabelecimento de “atribuição de incentivos adicionais aos trabalhadores médicos do SESARAM, com contrato de trabalho por tempo indeterminado, ou a contratar, mediante vínculo de emprego público ou privado, independentemente do regime de trabalho, para além do respectivo horário, mas especialidades carenciadas”.

Essa especialidades serão definidas anualmente, assim como os termos da remuneração complementar. Mas, neste momento, as especialidades em que, com maior probabilidade, incidirá o regime considerado “excepcional e temporário” serão: Anestesia; Cardiologia; Anatomia patológica; Hematologia; Imunoalergologia e Ortopedia. São as consideradas carenciadas.

São especialidades em que o SESARAM não vislumbra ter, num médio prazo “médicos em número suficiente para assegurar o funcionamento ininterrupto dos serviços, bem como a prestação de cuidados de saúde em tempo útil”, com incidência “na área cirúrgica”.

“Esgotadas as possibilidades de recurso a mecanismos de emprego público para satisfazer estas necessidades de médicos, atenta a gravidade acrescida que a insularidade comporta, impõe-se estabelecer mecanismos de incentivem, a título excepcional e temporário, a produção médica adicional nas especialidades devidamente identificadas como carenciadas, promovendo, simultaneamente, o recrutamento destas especialidades.”

O Governo Regional argumenta que as carências nas áreas referidas, nestas “circunstâncias particularmente graves (...), podem fazer perigar a prestação de cuidados de saúde” e essa é a principal razão para a decisão de criar “uma créscimo remuneratório regional” para os médicos de tais áreas.

Essa compensação aos médicos será em dinheiro, em valor “a fixar por referência a montante por hora, por acto ou por turno”. Esse montante deverá ser definido anualmente pelos membros do Governo com responsabilidades nas áreas da saúde e das administração pública. Na prática e no momento actual, por Pedro Ramos e por Pedro Calado, através de despacho conjunto.

Esta é uma alteração há muito defendida por vários sectores na área da saúde, mas poderá trazer alguns problemas de gestão do Serviço de Saúde. Poderá ser vista com adversidade pelos médicos das especialidades que ficarem de fora. Isso poderá, ainda, fazer com que alguns profissionais se desmotivem e, a prazo, mais ou menos longo, as suas especialidades passem também a ser carenciadas, tal poderá ser o acumular das situações pendentes.

A remuneração adicional entrará em vigor logo que o Orçamento Rectificativo seja publicado.