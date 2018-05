Medalha de Jardim tem de ser votada em plenário

A Assembleia Legislativa da Madeira vai debater e votar, na próxima semana - quinta-feira, dia 17 - a atribuição da Medalha de Mérito da Região a Alberto João Jardim. A proposta do PSD já tinha sido aprovada na Comissão Permanente, mas o deputado independente entregou um recurso dessa decisão.

O Regimento da ALM não é claro ao conceder a um deputado não inscrito a possibilidade de recorrer de uma decisão de um órgão a que não pertence mas a presidência do parlamento entendeu aceitar o recurso de Gil Canha.

Assim, na próxima semana, os partidos vão pronunciar-se sobre a atribuição do galardão máximo da Região ao ex-presidente do Governo Regional.

A proposta de atribuição da Medalha de Mérito a Jardim tinha sido aprovada, na comissão, com os votos favoráveis de PSD, CDS e PS, votos contra do BE e do PTP e abstenção do JPP - o PCP não se fez representar na reunião -, mas voltará a ser votada no dia 17.

A ALM já tinha decidido que a condecoração seria entregue a Alberto João Jardim numa cerimónia marcada para o dia 4 de Junho, no Salão Nobre.

Gil Canha pretende, com este requerimento, que a atribuição da medalha tenha uma discussão mais pública, obrigando os vários partidos a se pronunciarem.

O voto favorável do PS já tinha sido criticado pelo ex-líder regional, Carlos Pereira, que o considerou uma afronta ao passado do partido que, segundo o deputado à Assembleia da República, foi vítima de muitas desconsiderações e ataques da parte de Jardim.

O Cordão Autonómico de Distinção - Medalha de Mérito foi atribuído, até agora ao bispo D. Francisco Santana, ao primeiro presidente do governo, Ornelas Camacho, o primeiro presidente da Assembleia, Emanuel Rodrigues, a Sá Carneiro e a Cristiano Ronaldo.