ZZ Houve uma altura, algures nos meus 14, 15 anos, que me os dias me pareciam enormes, vazios desgraçadamente solitários, mais ou menos como são os do meu pai e das minhas tias. Há, naquelas casas da minha infância, muita solidão e cansaço e o meu pai diz-me muitas vezes que o pior são as noites