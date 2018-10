Maus tratos levam GNR à Calheta

Passavam pouco das 9 horas quando duas carrinhas de nove lugares e uma viatura ligeira (descaracterizadas) trouxeram no seu interior uma equipa de 18 elementos da GNR, que entraram logo depois na Câmara Municipal da Calheta para efectuarem buscas a processos relacionados com eventuais crimes de maus tratos a animais, em especial um caso relatado no início de Maio.

Foi um vídeo feito...