Maurílio Freitas, velha glória do Nacional, é candidato à presidência do Nacional, avançou ontem a Antena 1, pretensão que não conseguimos confirmar, apesar das inúmeras tentativas no sentido de entrarmos em contacto com este adepto nacionalista de 62 anos, que foi o jogador mais utilizado da história do clube, com 337 jogos.

Amigos próximos revelaram, no entanto, ao DIÁRIO que Maurílio Freitas, antigo mediador de seguros, tem estabelecido diversos contactos para a formação de uma lista para apresentar no acto eleitoral que, estatutariamente, deverá acontecer no início do mês de Junho, ao qual deverá concorrer também o actual presidente, ainda que, nesta fase, esteja somente a ponderar, ficando a decisão final para quando a época ficar resolvida, mormente após a tão desejada subida à I Liga.

Recorde-se que Rui Alves revelou noutras ocasiões, sobretudo aquando das críticas feitas à sua direcção, nomeadamente quando o Nacional caiu para a II Liga, que deixaria a presidência da colectividade alvinegra se surgisse alguma lista candidata credível, o que acabou por não acontecer, apesar das movimentações de bastidores que aconteceram no último Verão.

De salientar também que Rui Alves voltou a assumir a presidência do Nacional, em Junho de 2015, como forma de corresponder aos diversos apelos de adeptos mais ou menos conhecidos, no sentido de comandar os destinos da colectividade. Inicialmente o líder alvinegro não se mostrou disponível mas acabou por encabeçar a única lista candidata.