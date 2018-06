Mateus Abreu ‘coroado’ no Karaté internacional

A Madeira voltou a marcar presença em mais um torneio internacional de Karaté, desta feita a edição de 2018 do Torneio NPK, que teve lugar no final de Maio em Matozinhos, tendo obtido vários pódios.

Numa competição destinada às disciplinas de Kata e Kumité, distribuídas por escalões e pesos, o jovem do Clube Karaté do Caniço (CKC), Mateus Abreu veio a ser a grande figura ao sagrar-se campeão do evento em cadetes masculinos, -61 kg na vertente de Kumité. Ainda nesta disciplina referência para o seu colega de clube David Moreira que em júnior, -67kg veio a atingir a final, conseguindo a medalha de prata. Quanto ao escalão juvenil +48 kg, João Castro do Clube Naval do Funchal esteve em bom plano garantindo a medalha de bronze.

Já na competição de Kata, a Madeira amealhou as restantes medalhas e todas elas com a conquista do terceiro lugar. Em juvenis João Lopes e Francisco Lopes da Associação Shotokan Kokusai Santo Antonio (ASKKSA) festejaram o bronze, o meso acontecendo no escalão +16 anos, através de Henrique Ferreira (CKC) e João Casimiro (ASKKSA). No sector feminino Beatriz Martins (ASKKSA) veio a repetir o feito no escalão de juvenil.

Para além do pódio cinco outros karatecas tiveram boas prestações ao atingirem o quinto lugar em várias competições.

De referir que neste evento a Madeira esteve representada com um total de 28 atletas, três treinadores, um dirigente e ainda dois acompanhantes.