‘Mata tios’ de Machico condenado à pena máxima

Jorge Olival, o homem que matou a tia à facada e que tentou fazer o mesmo ao tio a 18 de Maio de 2017 em Machico, foi ontem condenado a 25 anos de prisão, a pena mais alta prevista na lei. O arguido não reagiu bem à leitura e procurou discutir o acórdão com a presidente do colectivo, a juíza Carla Meneses, acabando por ser retirado à força da sala de audiências do tribunal de Instância Central da Comarca da Madeira pelos guardas prisionais.

O tribunal deu como provados quase todos os factos que constavam da acusação do Ministério Público, designadamente que há vários anos que Jorge Olival não mantinha boas relações com os tios que eram seus vizinhos no Beco do Cerrado do Gato, devido a alegados diferendos relacionados com partilhas de terrenos.

O antigo pescador, de 53 anos, até já tinha sido condenado em tribunal por comportamento agressivo dirigido ao casal de idosos. No entanto, a 18 de Maio levou esse ódio ao extremo. No quintal da casa da tia e sem que esta se apercebesse, desferiu-lhe uma pancada nas costas com um pau de madeira, provocando-lhe a queda. Já com Maria Juvelina no chão, começou a esfaqueá-la no peito. Ao escutar a mulher aos gritos, o marido, António Nascimento, saiu da habitação e acabou por ser o segundo alvo do sobrinho, que também o esfaqueou. Só parou depois de tomá-lo por morto. Embora com ferimentos graves, António Nascimento acabaria por sobreviver e foi uma das testemunhas ouvidas no julgamento.

Por estas agressões, Jorge Olival foi condenado pelos crimes de homicídio qualificado na forma consumada e homicídio simples na forma tentada. Foi ainda condenado a pagar cerca de 100 mil euros em indemnizações aos quatro filhos do casal e à vítima que sobreviveu. A juíza Carla Meneses realçou particularmente o ataque “insidioso” feito pelas costas da tia, que retirou à vítima qualquer capacidade de reacção. Por ter também ameaçado agredir dois vizinhos que acudiram ao casal de idosos no momento do ataque, o arguido era acusado de dois crimes de ofensa à integridade física qualificada. O tribunal concluiu, porém, que o antigo pescador não quis esfaqueá-los, mas apenas afastá-los do local, pelo que desqualificou os crimes e condenou o arguido por dois crimes de coacção grave.