Mastiksoul completa cartaz do ‘São João’ da Calheta

É a última grande confirmação no cartaz das Festas de São João da Calheta, um evento que este ano decorre a 22 e 23 de Junho, devendo atrair, à semelhança de anos anteriores, milhares de pessoas ao areal do concelho da zona Oeste da ilha. Trata-se de Mastiksoul, nome que é sinónimo de um dos maiores artistas portugueses da actualidade com origens africanas, ele que é tido como o ‘rei’ das cabinas de som com o seu groove africano.

Mastiksoul, que também está confirmado para actuar no MTV Porto Santo Beach Party’18, em Agosto, dará um ‘salto’ dois meses antes para vir actuar à Madeira, mais precisamente a 23 de Junho, como o cabeça-de-cartaz da segunda e última noite do ‘São João’ que tradicionalmente é pontuada pelas marchas populares pela marginal da vila.

O DJ e produtor é então o último nome no alinhamento do cartaz das Festas de São João na Calheta, um evento organizado pela Câmara Municipal, cuja vertente de diversão nocturna conta, à semelhança do passado, com o selo do Grupo do Café do Teatro, que é a entidade que trará Mastiksoul ao concelho.

Fernando Figueira, nome verdadeiro de Mastiksoul, começou a sua carreira no início da década de 90 do século XX, tem vindo a crescer em termos artísticos e é dono, hoje, de um estilo único e inconfundível, com influências de Portugal, França e África. Nomeado como Melhor Produtor House nos prémios do Beatport, é, por muitos, considerado um dos mais internacionais DJs portugueses da actual cena nacional.

No início deste ano, em declarações ao ‘Selfie’ da TVI, dizia: “2018 vai ser um ano em que vou lançar muita música”, revelou o produtor, que dizia ter expectativas altas relativamente ao novo ano. Questionado sobre aquilo que mais o inspira, disse: “Acima de tudo, inspiro-me nas pessoas, no dia-a-dia, naquilo que vejo, na vibe das pessoas... por isso é que tenho várias músicas e algumas delas são muito tristes e outras muito alegres”.

De resto, conforme já noticiou o DIÁRIO, as Festas de São João da Calheta contam com a actuação, no dia 22 de Junho, da consagrada fadista Ana Moura, seguindo-se festa pela noite dentro com a dupla holandesa Bassjackers, formada por Marlon Flohr e Ralph van Hilst, que em 2017 alcançaram a posição número 34 da tabela dos melhores DJs do Mundo segundo a ‘DJ Mag’, a ‘bíblia’ da música de dança. Já no dia 23 de Junho há então marchas tradicionais de São João com centenas de figurantes e depois festa pela noite fora com a selecção musical de Mastiksoul.