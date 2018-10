Real Livraria de Música recordada com sons antigos

A Igreja de São Martinho recebe hoje um dos concertos mais animados do presente Festival de Órgão com o director musical a dividir o protagonismo com o agrupamento Cornetas & Sacabuxas de Lisboa, que se estreia. A noite é dedicada ao tema ‘O tesouro Musical da Europa - Obras da Biblioteca de D. João IV’, com obras do século XVII. Tem início pelas 21h30.

D. João IV era um melómano...