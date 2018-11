A Orquestra Clássica da Madeira (OCM) apresenta-se em concerto no próximo sábado, dia 10, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, numa actuação integrada nas comemorações dos 100 anos do Armistício de Compiègne, onde serão abordadas obras da literatura musical dos últimos quatro séculos.

O concerto marca também a estreia do maestro Martin Panteleev com...