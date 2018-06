Marrocos de má memória

A selecção portuguesa tem as piores recordações da sua congénere de Marrocos, já que o único confronto com os africanos acabou em derrota, por 3-1, que custou o adeus ao Mundial de 1986, no México, em pleno caso ‘Caso Saltillo’, um conflito entre jogadores e dirigentes federativos.

A 11 de junho de 1986, em Guadalajara, a formação das ‘quinas’ chegou ao terceiro encontro da fase de grupos com um triunfo por 1-0 sobre a Inglaterra, e um desaire, pelo menos resultado, frente à Polónia e com o apuramento para os ‘oitavos’ em aberto.

A formação das ‘quinas’ acabou, no entanto, por ser surpreendida pelos marroquinos, que, com espaço para jogar, conseguiram dois golos na primeira meia hora, ambos apontados por Abdelrazzak Khairi, aos 19 e 27 minutos. Na segunda parte foi de novo o conjunto africano a marcar, agora por Abdelkarim Krimau, aos 62. Aos 79 minutos, Diamantino Miranda ainda reduziu, mas já era tarde e Portugal ficou pela fase de grupos.