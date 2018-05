‘Marmeleiros’ vai para obras

O Hospital dos Marmeleiros será alvo de obras de reabilitação que vão decorrer em duas fases. A primeira arranca já a 11 de Junho e contemplará toda a estrutura exterior do antigo edifício. A segunda fase avança no primeiro trimestre de 2019 e açambarcará toda a zona interior. As obras resultam de um investimento do Governo Regional superior a 1 milhão de euros. O contrato para a execução da empreitada com a empresa RIM, a quem foi adjudicada a obra, será assinado na próxima terça-feira.

Quando tudo estiver terminado, o que se prevê que aconteça no final do Verão de 2019, o Hospital dos Marmeleiros surgirá renovado por dentro e por fora, dando assim cumprimento ao que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque tinha garantido: uma profunda reabilitação da unidade de saúde.

Há algum tempo as condições estruturais e funcionais daquela unidade hospitalar vem sendo alvo de críticas e reparos por parte de utentes e visitantes dos serviços de saúde, devido a infiltrações de água e ao estado avançado de degradação dos equipamentos, desde portas e janelas, assim como praticamente todo o mobiliário.

O secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas, Amílcar Gonçalves, explica que a obra tem de, obrigatoriamente, começar pelo exterior, de modo a resolver os problemas de cobertura e nas fachadas. “Sei que algumas pessoas acham que se deveria começar pelos interiores, por considerarem que estão mais necessitados de obras. Só que não se pode começar a obra pelo interior, quando a causa dos problemas está no exterior”, explica ao DIÁRIO.

Assim, nesta primeira fase, explica o governante, “os trabalhos decorrerão ao nível de exteriores, de modo a renovar a cobertura (telhado), a privilegiar a segurança e o conforto térmico, a eliminar infiltrações e a reabilitar as fachadas, com intervenções nas paredes e substituição integral das caixilharias”.

Só depois desta intervenção é que se poderá avançar para a recuperação dos interiores. “Fazer o contrário seria ‘jogar dinheiro fora’, porque pouco tempo depois estaria tudo na mesma”, aponta.

Por seu turno, o projecto de reabilitação do interior do Hospital dos Marmeleiros estará focado, sobretudo, na questão funcional do edifício, na situação da segurança contra incêndios e nas acessibilidades.

Amílcar Gonçalves considera a recuperação do Hospital dos Marmeleiros uma das prioridades deste Governo Regional. A fase de trabalhos no terreno não avançou antes porque tiveram de ser “lançados vários procedimentos e estudos” que se revelaram algo morosos, admite o secretário regional, mas que se deveram à complexidade da obra: “trata-se de uma intervenção numa unidade de saúde em funcionamento, o que obriga sempre a outros cuidados”, justifica.

Quanto às obras da primeira fase a lançar a concurso, e que contemplam a recuperação e reabilitação exteriores do imóvel, o foco será a envolvente do edifício, que se encontra bastante degradada. A empreitada tem um preço base de 890 mil euros e um prazo de execução de 240 dias (oito meses).

Consistirá essencialmente na recuperação e substituição da cobertura em telha, incluindo a estrutura de suporte e a reposição de impermeabilizações e caleiras, a pintura de todas as fachadas exteriores e a substituição dos vãos de madeira (nas janelas) existentes por vãos de alumínio, de modo a proporcionar melhor conforto térmico e acústico, como também maior segurança, dada a altura do edifício, com a colocação de limitadores de abertura.

Terreno monitorizado por inclinómetros

O parque de estacionamento dos Marmeleiros está a ser alvo de monitorização por parte do Governo Regional que instalou no local dois inclinómetros, permitindo que seja aferido permanentemente a estabilidade daquele terreno.

Recorde-se que está já concluída a obra de recuperação da rede de esgotos daquela unidade de saúde. Os trabalhos foram orçados em cerca de 90 mil euros.

A intervenção, explica Amílcar Gonçalves, consistiu na substituição de um colector enterrado e respectivas ligações às caixas existentes e a recuperação ou substituição da tubagem de uma rede existente e reposição do pavimento.

A implementação do presente projecto implicou a completa desactivação da rede existente, removendo-a ou inutilizando-a. A obra irá corrigir algumas fugas e derrames que estão a afectar, actualmente, a estabilidade do talude a jusante, onde está o parque de estacionamento.

Refira-se ainda que está já a decorrer a intervenção florestal nos taludes circundantes, que consistem sobretudo na limpeza do terreno: corte de vegetação espontânea e controlo de espécies invasoras, incluindo a aplicação de herbicida isento de classificação toxicológica, ecotoxicológica e ambiental em toda a área e com o acerto dos taludes.

Para além da questão sanitária, esta intervenção visa, sobretudo, a segurança contra possíveis incêndios florestais.

Estão também a ser fornecidas e plantadas unidades diversas de espécies de plantas, nomeadamente herbáceas, massarocos, carvalhos, castanheiros, nogueiras, entre outras, do grupo das “Folhosas”.

Os trabalhos custaram cerca de 110 mil euros.