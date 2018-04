Mariza e Piçarra no alinhamento

Com dois concertos esgotados nos dias 30 de Maio no Coliseu do Porto e 2 de Junho em Lisboa, Mariza anunciou duas novas datas para apresentação do seu novo disco, no dia 29 de Maio na ‘invicta’ e no dia 1 de Junho na capital. O que ainda não estava anunciada era a actuação no Funchal. A fadista e Diogo Piçarra estão confirmados para a edição deste ano do Festival MEO Sons do Mar, a decorrer no Parque de Santa Catarina, no primeiro fim-de-semana de Setembro.

O festival marca o fim do Verão em termos de grandes espectáculos ao ar livre e tem contado ao longo das várias edições com a presença de cantores de relevo do panorama musical nacional. No ano passado foram Gisela João e David Carreira. Ana Moura, Carminho, Cuca Roseta, Aurea, Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, Miguel Araújo, Anselmo Ralph, Buraka Som Sistema e Os Azeitonas pisaram o palco numa das sete edições anteriores. Diogo Piçarra também já o fez, foi em 2015. Volta a pisá-lo dentro de sensivelmente cinco meses, uma oportunidade para quem não o viu ver, e quem o viu voltar a aplaudir o cantor com o seu mais recente trabalho. Já lá iremos.

Com o ‘Mundo’ rodado, Mariza começa agora a promover o seu sétimo álbum de estúdio, cerca de dois anos e meio depois do lançamento do disco com temas maiores como ‘O Melhor de Mim’, ‘Paixão’ e ‘Alma’. ‘Fado Bailado’, assim se vai chamar, foi produzido por Javier Limón o mesmo produtor do disco anterior e de ‘Terra’. Tem a participação de Maria da Fé, Ricardo Ribeiro e da mãe de Mariza, Isabel Nunes, entre outros contributos. O álbum’ revelou à agência Lusa, inclui composições de Tiago Machado, que assinou ‘Ó Gente da Minha Terra’, e outros fados, como ‘Caravelas’ e ‘Os Anéis do Meu Cabelo. Ao todo, o CD conta 14 temas, entre eles ‘Outro Tempo’, de autoria de Ângelo Freire.

O disco deverá ser o ponto de partida para um concerto com espaço certamente para sucessos dos discos anteriores.

Diogo Piçarra não vai no sétimo, vai no segundo. Deu-se a conhecer ao país nos concursos de talentos, tendo em 2012 vencido o ‘Ídolos’. Seguiu-se um curso na London Music School, onde saiu como melhor aluno e a edição do disco de estreia. ‘Espelho’ chegou ao público em 2015 e atingiu a marca de platina, como cantor a desdobra-se em concertos por todo o país. No ano passado Diogo lançou ‘Do=s’, que chegou a disco de ouro. Entre os seus temas de maior sucesso estão ‘Tu e Eu’, ‘Só Existo Contigo’, ‘Dialeto’ e ‘História’.

Natural de Faro, além de cantor, Diogo Piçarra é também compositor. Começou na música primeiro a cantar versões de outros, depois pegou numa guitarra e na fase seguinte passou à banda, assumindo-se como guitarrista. Com os Fora da Bóia pisou alguns palcos, um projecto mais local que acabaria quatro anos depois. Entretanto, o músico decidiu investir numa carreira a solo, tendo a vitória no ‘Ídolos’, à segunda tentativa, funcionado como um trampolim para o sucesso. Piçarra já actuou dentro e fora do país, incluindo nos coliseus de Lisboa e Porto e no Parque de Santa Catarina. No estrangeiro, deu concertos na França, Suíça, Brasil e Macau.

O Festival MEO Sons do Mar 2018 é apresentado hoje numa conferência de imprensa na Câmara Municipal do Funchal.