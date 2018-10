Marítimo vence Madeira no dérbi de voleibol

As equipas do Marítimo e do Madeira protagonizaram, ontem à tarde, no Pavilhão do Marítimo, um emocionante jogo de voleibol, na jornada de abertura do Campeonato Nacional da II Divisão feminina.

Uma partida muito equilibrada, como comprovam, de resto, os números dos parciais (24-26, 28-26, 25-20, 18-25 e 15-8), mas com vitória justa das verde-rubros.

Foi o Madeira, todavia, que entrou...