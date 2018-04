Marítimo vence Clube TAP em hóquei

O Marítimo venceu ontem o Clube TAP por 4-2, em partida correspondente à 16.ª jornada do Campeonato Nacional da III Divisão, Série D, em hóquei em patins, disputada em Lisboa.

A equipa verde-rubra acusou algum cansaço em resultado da desgastante partida da véspera, onde perdeu tangencialmente com o Murches por 4-3, naquele que foi um confronto entre os dois primeiros. Por isso mesmo, o Marítimo não começou bem o jogo de ontem, chegando ao intervalo em situação de desvantagem por 2-1.

No entanto, os verde-rubros reagiram bem após o intervalo, dando a volta ao resultado e triunfando por 4-2.

Um resultado que permite ao Marítimo somar 41 pontos e aproximar-se, de novo, do Murches, que lidera com 44 pontos. No entanto, é de recordar que o Marítimo tem vantagem no confronto directo, uma vez que venceu na Madeira por 5-3, perdendo, como já se disse, em Cascais por 4-3.

Ontem o Marítimo apresentou-se com Joaquim Silva, Pedro Ferraz (1), Pedro Moniz (1), Pedro Mendes (2) e Mário Brazão (cinco inicial), tendo jogado ainda David Costa e Hélder Luís. N.G.