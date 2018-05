Marítimo-Sporting fervilha

A exemplo do que já tinha acontecido na semana que antecedeu a visita do FC Porto à Madeira, o jogo do Marítimo com o Sporting, neste domingo, gera também muita especulação. Em causa está o segundo lugar, em disputa directa com o Sporting, que pode valer muitos milhões por causa da qualificação para a Liga dos Campeões, no caso dos ‘leões’ de Alvalade, a valer 20 milhões de euros.

Agora foi uma denuncia anónima apresentada na Procuradoria Geral da República, através da qual era revelado ter o Benfica comprado parte dos bilhetes do estádio do Marítimo para o jogo com o Sporting, que tinha, como fim, os distribuir pelos adeptos insulares, como forma de distribuir as receitas dessa compra pelo jogadores verde-rubros.

Confrontado pelo DIÁRIO, Carlos Pereira nem deu grande importância a esta denuncia, por “achar que a mesma não tem qualquer tipo de fundamentação, inserindo-se no monte de atoardas que têm sido anunciadas nas últimas semanas”, justifica o dirigente.

O presidente do Marítimo assegura que não teve qualquer contacto do Benfica nesse sentido, nem de qualquer outra entidade, “não tendo qualquer veracidade essa denuncia”, sublinha.

Benfica desmente denuncia

O Benfica também reagiu, através de comunicado da SAD encarnada. “Esta denuncia é falsa, absurda e ridícula pelos próprios factos que descreve. Mas mesmo assim o Benfica exige que se reponha a verdade sublinhando que jamais se revê nessas práticas», lê-se na nota publicada pelo clube de Lisboa.

Ao longo da semana falou-se igualmente no ‘jogo da mala’, particularmente nos programas desportivos do CMTV, com o antigo internacional português, Paulo Futre. a insinuar tratar-se de uma prática comum no futebol, “pagar para ganhar”.

Pagar para ganhar é crime

A este propósito, veio agora o Coordenador Geral da Polícia Judiciaria alertar que a pratica de pagar a um de um determinando clube para ganhar a um terceiro, é, desde 2017, considerado crime por corrupção activa e punido com uma pena que pode chegar aos cinco anos de prisão. Assim vai o futebol português, quando agora falta apenas uma jornada para encerrar o campeonato.