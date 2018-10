Marítimo soma terceira vitória consecutiva

O Marítimo somou mais uma vitória no Campeonato Nacional da II Divisão de futsal, agora em jogo referente à 5ª jornada da competição. A equipa orientada por Roger Augusto bateu a formação do CCDS Casal Velho por 5-3, num jogo disputado no Pavilhão do Marítimo, no complexo desportivo em Santo António, jogo no qual esteve sempre em vantagem.

O jogo foi bem disputado e com alguma emoção,...