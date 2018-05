Marítimo sexto em média de assistências

O Marítimo foi sexto classificado no ranking de assistências da Liga Portuguesa de Futebol Profissional/NOS 2017/18. Uma classificação igual à da temporada de 2016/17, pese embora tenham os verde-rubros perdido algum público no seu estádio.

O Marítimo teve uma média de 7.072 espectadores por jogo, apenas superada pelos três grandes, Vitória de Guimarães e Sp de Braga. Aos 17 jogos que o Marítimo disputou no seu estádio durante a esta temporada, deslocaram-se 120.216 espectadores, mas, em comparação com a temporada de 2016/17, houve uma quebra de 12.793 espectadores. A este número, juntam-se mais 4.500 espectadores registados no jogo com o União, para a Taça da Liga, para além dos dois jogos realizados pelo Marítimo na Liga Europa (Botev e Dinamo de Kiev), não contabilizados nestas contas.

Apenas uma casa acima

dos 10 mil

Se, na época passada, o Marítimo teve quatro jogos acima dos 10 mil espectadores (com os três grandes e no dérbi com o Nacional), esta época apenas por uma vez registou casa lotada. Aconteceu no jogo com o FC Porto, em que os dragões jogavam muito o título, com 10.535 espectadores nas bancadas do estádio do Marítimo. Foi a maior casa da época e, curiosamente, foi também com o FC Porto que na temporada passada se verificou a maior enchente (10.554), duas lotações recordes no novo estádio do Marítimo. No jogo com o Benfica foram 9.537 os espectadores presentes, com o Sporting 9.955 e, curiosamente, na recepção ao Paços de Ferreira, na primeira jornada, deslocaram-se aos Barreiros 9.237 espectadores.

O Marítimo registou ainda jogo acima dos sete mil espectadores – Feirense (7.237) – oito na casa dos seis mil, dois deles muito perto dos sete mil espectadores – V. Guimarães (6.753) e Boavista (6.771) – e mais três acima dos cinco mil. A casa com menor número de assistência aconteceu na derrota com o Portimonense, com 5.264 espectadores.

Quarto na Taxa de Ocupação

Em termos de Taxa de Média de Ocupação do estádio, o Marítimo ocupou o quarto lugar com 66,93%, atrás do Sporting (87,16%), FC Porto (85,29%), Benfica (82,93%) e do Feirense (71,69%), baixando um lugar relativamente ao último campeonato, em que a taxa de ocupação foi de 78, 96%

Nacional 14.º em assistências

O CD Nacional, no regresso à I Liga, foi o terceiro clube que levou mais gente ao seu estádio nos jogos da II Liga, mais precisamente 36.562 espectadores, numa média de 1.924/jogo. A Académica, que falhou a subida, foi quem mais espectadores registou no seu estádio (91.254), com uma média de 4.803/jogo, com a particularidade de ter colocado no Estádio Cidade de Coimbra, no jogo frente ao Cova da Piedade mais de 20 mil espectadores. O jogo em que, perdendo, hipotecou a subida à I Liga. O Santa Clara foi o segundo classificado neste ranking, com 38.591 espectadores registados no Estádio de São Miguel, numa média de 2.031/jogo.

Refira-se que o Nacional registou a pior casa na recepção ao FC Porto B, apenas 492 espectadores, num jogo que estava em atraso e realizado na tarde de 7 de Março, uma quarta-feira. Na hora das decisões, o Estádio da Madeira preencheu-se de público: 3.871 espectadores com a Académica, 3.619 frente ao Santa Clara, 3.619 com o Leixões e, no jogo da consagração, contra o Vitória de Guimarães B, a maior casa da época, com 4.131 espectadores. Refira-se que, no dérbi com o União, foram à Choupana 1.764 espectadores.

Naturalmente que sem os jogos com os grandes o Nacional perdeu, relativamente à sua última época na I Liga, 9.935 espectadores nos seus jogos em casa.

Já o União pautou-se pelo 11.º lugar no ranking de assistências, com uma média de 907 espectadores por jogo, num total de 17.234 espectadores que se deslocaram nos 19 jogos disputados na Ribeira Brava. Foi no jogo com o Nacional que a casa encheu, com 2.489 espectadores presentes.

Benfica campeão também

nas assistências

O Benfica não conquistou o penta, mas voltou a ser o rei das assistências, mas perdeu também algum publico relativamente à última época (menos 46.631), ao contrário do FC Porto, que quase duplicou a média de assistência, registando mais 94,259 espectadores.