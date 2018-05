Marítimo sagra-se campeão da Liga

Está encontrado o primeiro campeão da Madeira da Liga de Clubes de padel.

Em ano de estreia da Associação de Padel da Madeira e da Federação Portuguesa de Padel, esta última a ter o reconhecimento de utilidade pública desportiva em 2017, o Marítimo veio a conquistar o troféu na derradeira jornada da zona Madeira.

No Porto Santo e diante da AD ‘Os Profetas’ os verde-rubros precisavam de vencer para destronar os porto-santenses da liderança, o que veio a acontecer e após três partidas bastante equilibradas, onde os maritimistas venceram por 1-2.

Também jogou-se para esta fase da Liga de Clubes no Funchal, onde o Clube Ténis do Funchal A (CTF A) e o Ferraz Ténis Clube (FTC) estavam na corrida pelo apuramento. Contudo, a vitória verde-rubra decidiu por completo as duas primeiras posições da classificação que tinham direito ao passaporte para a fase final nacional, que será jogada entre os dias 15 e 17 deste mês, no Porto.

De referir que CTF A e FTC cupmriram na derradeira jornada vencendo pelo resultado máximo 3-0 às equipas do Marítimo B e CTF B, respectivamente. Mas o desfecho no Porto Santo deitou por terra o sonho de rumar à final nacional da Liga de Clubes.