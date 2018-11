O Marítimo regressa hoje aos jogos em casa depois da pesada derrota (7-0) em Braga. A-dos-Francos é o próximo adversário das verde-rubras na Liga Feminina de futebol, jogo com início agendado para as 16 horas, no Complexo do Andorinha. A equipa madeirense regressa a casa, onde já alcançou dois empates esta temporada, um dos quais diante do Sporting, actual detentor do título nacional...