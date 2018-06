Marítimo recorre ao Conselho de Justiça

O Marítimo garante que tem direito ao título no Campeonato Nacional de Promoção de futebol feminino. Nesse sentido está a preparar o protesto junto do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol a apresentar até amanhã. Essa intenção já foi anunciada logo após o final do jogo em Ovar e será agora formalizada. O Marítimo exige que a FPF repare o erro.

Importa recordar toda a história. Já depois de ter assegurado a subida de divisão, o Marítimo discutiu com a Ovarense o título no Campeonato Nacional de Promoção. No primeiro jogo, na Madeira, a equipa verde-rubra venceu por 6-3. No passado domingo, no segundo jogo desta terceira fase, o Marítimo perdeu por 2-1 no final do tempo regulamentar. O delegado da FPF entendeu que o jogo deveria seguir para prolongamento e assim foi. No tempo extra a Ovarense marcou outro golo, venceu por 3-1 e conquistou o título.

Os responsáveis verde-rubros garantem que o regulamento da competição não foi respeitado, reclamando que o título deveria ter sido conquistado pelas madeirenses. De facto, numa análise ao regulamento da competição, o Marítimo deveria ter conquistado o título do Campeonato Nacional de Promoção. Ambas as equipas venceram um jogo (três pontos). Perante esta igualdade o segundo critério de desempate seria a “diferença entre o número de golos marcados e o número de golos sofridos”. Nos conjunto dos dois jogos, tendo em conta o tempo regulamentar, o Marítimo ficou em vantagem (7-5 em golos).

‘Site’ coloca Marítimo na frente

No ‘site’ da Federação Portuguesa de Futebol, no espaço dedicado ao Campeonato Nacional de Promoção, a classificação da terceira fase coloca o Marítimo em primeiro lugar e a Ovarense em segundo. Mas o que se passou em campo, por ordem do delegado, foi precisamente o oposto.