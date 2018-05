Marítimo recebe Parede em hóquei em patins

O Marítimo defronta amanhã (17 horas), no Pavilhão dos Barreiros, o Parede B, em partida referente à 18.ª jornada da III Divisão nacional - Sul B de hóquei em patins.

Os verde-rubros, 2.ºs com 41 pontos, assumem favoritismo à vitória, frente a um opositor que está no 6.º posto, com 32 pontos.

Trata-se de um jogo importante para a equipa madeirense, que tem como grande objectivo, neste momentos, segurar a 2.ª posição, que lhe garantirá a disputa de uma ‘liguilha’ de acesso à subida. E isto porque, com quatro jogos por disputar, já não será fácil chegar ao líder Murches (37 pontos). N.G.