Marítimo prepara época sem Daniel Ramos

O Marítimo já prepara a nova temporada sem Daniel Ramos. É ponto assente que, pese embora o contrato que ainda o liga aos verde-rubros até 2019, o treinador natural de Vila do Conde vai rumar ao Desportivo de Chaves, anúncio este dependente de um acordo de rescisão com a SAD maritimista, ainda não alcançado. Embora Daniel Ramos tivesse ontem vindo a público desmentir este anúncio.

Esta saída está praticamente anunciada desde o momento em que Daniel Ramos e Carlos Pereira mantiveram a primeira reunião, acontecida antes da Gala do Marítimo, em que o (ainda) treinador maritimista anunciou a sua vontade de não continuar na Madeira.

Contudo, Daniel Ramos quis mandar o ónus da questão para o presidente, mas este fez logo questão em sublinhar ser a decisão de saída do treinador. Mas, para tanto, exige ser o clube ressarcido financeiramente do ano de contrato que ainda tem com o treinador, o que deverá ficar resolvido nos próximos dias. Enquanto o nome do novo treinador do Marítimo também deverá ser conhecido por estes dias.

Mas, enquanto isso, a SAD maritimista, enquanto a ‘novela’ do treinador não conhece um epílogo mais ou menos feliz, já prepara a nova temporada, não só no que concerne à sua fase de pré-época, como ainda ao reforço do plantel.

Jogos com ingleses e Sevilha

Neste contexto, o Marítimo vai realizar um estágio de pré-temporada no Algarve, mudando as agulhas de Norte para Sul do país, depois de há um ano ter estado em Lousada.

Os verde-rubros apresentar-se-ão ao trabalho a 25 de Junho, para uma primeira fase de exames médicos e físicos e, depois de duas semanas na Madeira, vão rumar para Lagoa, no Algarve.

Durante o estágio no Algarve, de duas semanas, vai o Marítimo realizar jogos de preparação, alguns já confirmados, como são os casos dos ingleses do Hull City, 18.º classificados no último Championship, Chesterfield, 24.º classificado na League Two e Peterborough, 9.º classificado na última edição da League One, e ainda os espanhóis do Sevilha.

O grosso do plantel mantém-se

Por outro lado, relativamente ao plantel, para além dos jogadores em final de contrato que saem por não entrarem nas contas do Marítimo para a nova temporada (Ghazaryan, Erdem Sen, Luís Martins, Eber Bessa e ainda Fábio Pacheco, este por rescisão de contrato), o grosso do plantel mantém-se, pese embora possa acontecer ainda alguma saída se surgir um bom negócio (casos de Pablo e, principalmente, Joel).