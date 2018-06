Marítimo poderá “constituir-se assistente” no caso de aliciamento

É o contra-ataque e a primeira reacção do presidente do Marítimo que apesar de dizer ter sido “apanhado desprevenido”, adianta que o clube poderá se “constituir assistente no processo” de aliciamento de jogadores verde-rubros que esta semana veio a público, só assim Carlos Pereira considera ser mais fácil “conhecer em pormenor, discutir ou ser um avaliador” daquilo que classifica ser uma “péssima notícia para o futebol português”.

Se tal vier acontecer garante que não “vai perdoar” e muito menos “irá deixar os seus créditos por mãos alheias porque não pactua” com situações de aliciamento a jogadores ou quem tente desvirtuar a verdade desportiva, “independentemente de quem quer que seja ou do clube possa estar envolvido nisto”.

Há muitos anos ligado ao dirigismo, Carlos Pereira afirma que o futebol “é um jogo é de sorte e de azar, mas há, em determinadas alturas, que nós pensamos que aquele azar, é um azar a mais”, observa, embora ressalve que este pensamento não é suportado por “não ter provas” de que possa “existir que alguma coisa extra-futebol”.

Esta é a primeira declaração do presidente da instituição verde-rubra ao facto da Polícia Judiciária e do Ministério Público estarem a investigar o jogo Marítimo-Benfica, partida relativa à 33.ª e penúltima jornada do Campeonato de 2015/16 que terminou com o triunfo dos encarnados por 2-0, e que colocou a equipa a apenas um triunfo do título, que seria confirmado na ronda seguinte, na Luz, frente ao Nacional.

O dirigente maritimista está em Londres a acompanhar a visita do presidente da Câmara Municipal do Funchal efectua pela comunidade emigrante na capital londrina, no entanto em declarações exclusivas ao DIÁRIO afirmou estar “triste, desolado ou desconsolado” por ver tanto a sua colectividade envolvida em casos de aliciamento a jogadores da agremiação do Almirante Reis, como também de outros casos que envolvem outras colectividades, porém quando chamado a se pronunciar sobre este tema que caiu que nem uma ‘bomba’, responde da seguinte forma: “É uma resposta difícil que merece um aprofundamento muito grande, sobretudo a esta polémica que anda no futebol, não é só sobre este caso [Marítimo], mas todos os casos”.

Reitera que sobre os alegados aliciamentos a jogadores do Marítimo vai continuar “muito atento” ao assunto da ordem do dia, recordando que “o clube tem pautado a sua forma de estar no desporto de maneira diferente”, por isso é que exige celeridade nas investigações para tudo seja clarificado a bem de todos, de qualquer modo não deixou de lançar um alerta ao grupo de clubes mais pequenos, denominado G15, do qual a sua colectividade também faz parte, para que estes dirigentes “pensem seriamente em alterar a regulamentação do futebol português”, uma opinião que resulta dos demasiados episódios ligados à corrupção desportiva.

“A ser verdade estes casos e saber que o futebol anda por parâmetros menos sérios, temos de alterar as regras, porque não basta pensar nas unidades de conta, ou seja nas coimas que são aplicadas aos clubes, e não se pensar numa forma directa, objectiva que a primeira penalização que tem de existir é a descida de divisão, caso contrário nunca vamos alterar este estado de coisas ou esta forma de ganhar campeonatos em que a verdade desportiva está sempre posta em causa”, declarou reagindo pela primeira vez à reportagem da SIC.

A estação televisiva de Carnaxide avançou que terá existido um aliciamento de 40 mil euros de que terão sido alvos no jogo com o Benfica em 2016. Alegadamente o Sporting terá oferecido 400 mil euros ao plantel insular para pontuar. Carlos Pereira nega ter tido qualquer conhecimento.

“Ao estarmos a ouvir um agente desportivo que poderá estar a falar de uma coisa que poderá não ser verdade, nós não podemos fazer outra coisa que não seja: constituirmos assistentes no processo e depois é que vamos analisar a veracidade dos factos”, reitera ao nosso jornal.

Há muitos anos como presidente do Marítimo, Carlos Pereira diz que “estas coisas [aliciamentos] passam ao lado dos clubes”, daí que se sinta “traído na verdade desportiva” ou de ter um “desporto são”. De resto, sublinha ter dado o máximo de si ao clube e ao futebol português em especial ao ter contribuído para a verdade do futebol.