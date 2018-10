A equipa de juniores do Marítimo foi derrotada ontem pelo Vitória de Setúbal por 2-1, em partida da oitava jornada da I Divisão de juniores, Zona Sul, disputado no Estádio Municipal da Várzea, em Setúbal. Apesar de terem chegado ao intervalo na frente do resultado, fruto de um golo da autoria de Paulinho, na sequência, aliás, de uma primeira metade bem conseguida, os jovens verde-rubros...