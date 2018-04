Marítimo perde em Murches no hóquei

A equipa de hóquei em patins do Marítimo foi derrotada tangencialmente pelo Murches, ontem à tarde, num jogo antecipado da 19.ª jornada do Campeonato Nacional da III Divisão, Zona D, disputado naquela localidade do concelho de Cascais.

Num encontro muito equilibrado, que opôs os dois primeiros classificados deste campeonato, registava-se uma igualdade a um golo ao intervalo.

O segundo tempo não alterou o figurino do jogo, marcado pela alternância no resultado e onde a maior eficácia da equipa do Murches nas bolas paradas viria a se revelar determinante.

Com este resultado, o Murches passou a somar 44 pontos, contra os 38 da equipa madeirense.

O Marítimo apresentou-se neste encontro com um cinco inicial composto por Joaquim Silva, Pedro Ferraz, Pedro Moniz, Pedro Mendes (1) e Mário Brazão (2). Jogaram ainda David Costa e Fábio Sousa.

Refira-se que o Marítimo voltou a jogar estar tarde, pelas 17 horas, em casa do Clube TAP. N.G.