O Marítimo perdeu ontem, por 2-0, na visita ao Sporting, na 2.ª jornada do Campeonato Nacional da II Divisão em juniores. A formação madeirense não resistiu ao poderio do emblema leonino, uma das equipas mais fortes desta zona sul e natural candidata à conquista do título.

O Sporting marcou um golo em cada parte e assim resolveu a questão. Já o Marítimo averbou a segunda derrota...