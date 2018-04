Marítimo-Nacional na final do ‘Madeira Jovem’

Marítimo e Nacional são os finalistas do IX Torneio Madeira Jovem, organizado pela Associação de Futebol da Madeira. Os verde-rubros venceram o grupo A, enquanto os alvinegros alcançaram o 1.º lugar no B. A final é hoje, a partiR das 11h30, no campo A do Complexo Desportivo da Camacha.

Nos jogos de ontem, que encerraram a fase de grupos, Marítimo e a selecção da Madeira empataram 0-0, resultado que valeu o apuramento dos verde-rubros para a final. Jersey derrotou o Juventude por 1-0.

No grupo B, o Nacional fez o pleno de vitórias na fase de grupos, ao derrotar Câmara de Lobos, por 3-2, confirmando assim o 1.º lugar e a vaga na final da competição. No outro jogo do grupo B, Andorinha e União empataram 0-0.

A manhã de hoje é dedicada aos últimos jogos do IX Torneio Madeira Jovem, para apuramento da classificação. Além da final, o campo A do Complexo Desportivo da Camacha também recebe o jogo dos 3.º e 4.º lugares, entre a selecção da Madeira e o União (10 horas).

No Complexo do União, no Vale Paraíso, o Juventude defronta o Câmara de Lobos para 7.º e 8.º lugares (9h30). No mesmo local, para apuramento dos 5.º e 6.º lugares, jogam Jersey e Andorinha (11 horas).