Marítimo joga liderança em Murches

A equipa de hóquei em patins do Marítimo joga esta tarde (17 horas), em casa do líder Murches, um jogo importante em termos da disputa pela subida de divisão.

Os verde-rubros, que ocupam o segundo lugar com 38 pontos, em caso de vitória igualam o seu adversário na classificação com 41 pontos, no entanto ‘saltam’ para a liderança, uma vez que venceram no encontro da primeira volta, disputado no Funchal, por 5-3.

Adivinha-se, por isso mesmo, um encontro muito disputado, a contar para a 19.ª jornada da Série Sul B do ‘nacional’ da III Divisão.

Refira-se que o Marítimo volta a jogar amanhã, também às 17 horas, frente ao Clube Tap, em jogo correspondente à 16.ª jornada. Apesar dos ‘aviadores’ estarem no penúltimo lugar com 9 pontos, na primeira volta vieram ao Funchal impor uma igualdade a três golos. N.G.