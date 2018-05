Marítimo joga em Chaves pela 15.ª vez

O Marítimo joga em Chaves, este domingo, as possibilidades de ainda sonhar pelo 5.º lugar na Liga. Para tanto está obrigado a vencer a turma flaviense e ficar à espera, na segunda-feira à noite, que o Rio Ave, pelo menos, não ganhe em Paços de Ferreira.

O Marítimo vai enfrentar, em Chaves, a turma transmontana pela 15.ª vez em jogos para a Liga portuguesa. Curiosamente, a história entre verde-rubros e flavienses faz-se na décadas de 80 e 90 do século passado, com as duas equipas na então I Divisão Nacional, remontando o primeiro confronto entre ambos a 5 de Outubro de 1985, com o Desportivo de Chaves a vencer esse jogo por 1-0.

A resenha histórica entre verde-rubros e flavienses prolonga-se até 28 de Fevereiro de 1999, com um empate (2-2) nos Barreiros, pois o Chaves desceria nessa temporada à II Liga e depois II Divisão B. Foi um longo hiato até à época passada, que marcou, pelas mãos de Vítor Oliveira, o regresso do Desportivo de Chaves ao convívio dos grandes do futebol português.

Na súmula histórica dos 14 jogos efectuados em Chaves, a equipa transmontana leva vantagem, pois venceu sete desses jogos, empatou quatro e apenas perdeu em três ocasiões. Na época passada, e no regresso do Marítimo a Trás os Montes, aconteceu um empate sem golos, para, na Madeira, vencerem os maritimistas (2-1).

Esta temporada foi o Chaves a quebrar a invencibilidade do Marítimo de Daniel Ramos na sua casa, ao fim de mais de um ano.

Alguma supremacia flaviense

No total dos 29 jogos que Marítimo e Chaves já disputaram para a I Liga, há a registar 8 vitórias para os verde-rubros, 12 para os flavienses e 9 empates, o que determina alguma supremacia flaviense que ainda regista mais um jogo com os madeirenses, para a Taça de Portugal, disputado a 25 de Janeiro de 1986, com vitória flaviense por 1-0.

Quando o Chaves atingiu a UEFA

O Chaves atingiu uma vez a Taça UEFA, na temporada de 1986/87, era então treinado por Raul Águas. Curiosamente, em 1989/90, José Romão logrou apurar os flavienses novamente o 5.º lugar, mas desta feita sem acesso a uma prova europeia. O Chaves desceria à II Liga em 1991/92, regressando um ano depois, voltando a descer na temporada 1998/99 até ao seu regresso na temporada passada. Com a derrota em Vila do Conde a equipa de Luís Castro perdeu, que não matematicamente, as possibilidade, que também acalentava, de alcançar o 5º lugar.