As equipas do Marítimo e do Carvalheiro prosseguem, este fim-de-semana, a sua participação no Campeonato Nacional da III Divisão de hóquei em patins. Os verde-rubros têm um confronto em casa, enquanto a equipa do Livramento irá enfrentar um duplo-compromisso no continente.

No caso da equipa maritimista, o adversário desta jornada 6.ª jornada da Zona Norte A é o Fânzeres, numa partida...