A equipa de voleibol masculino do Marítimo enfrenta uma jornada dupla, este fim-de-semana, no continente, no Campeonato Nacional da II Divisão de Voleibol.

A formação orientada por Ricardo Nunes, que apenas tem um jogo realizado (derrota na primeira jornada com o Oeiras), defronta hoje (15 horas), o Benfica B, numa partida agendada para o Pavilhão 1 do Estádio Universitário. Um jogo...