Marítimo e Nacional não jogarão na mesma jornada em ‘casa’

A Assembleia Geral Extraordinária da Liga decidiu que o próximo sorteio da I Liga, que se vai realizar a 7 de Julho, na sede do organismo, no Porto, será sujeito, uma vez mais, a condicionalismos “baseados em factores como segurança, o equilíbrio financeiro, a situação geográfica, as deslocações às ilhas, a participação nas competições da UEFA e outras situações de força maior que possam aparecer”.

Isto significa que Marítimo e Nacional não irão jogar em casa na mesma jornada, ainda que essa possibilidade possa acontecer de forma esporádica, por acerto de calendário, desde que entre os adversários não estejam nenhum dos chamados ‘grandes’.

I Liga arranca a 11 de Agosto

Recorde-se que a I Liga 2018/19 vai arrancar a 11 de Agosto e decorrerá até ao dia 19 de Maio de 2019.

A temporada tem o pontapé de saída oficial no primeiro fim-de-semana de Agosto - ainda em data a definir -, com a realização da Supertaça Cândido de Oliveira, entre FC Porto e Desportivo das Aves.

A final da Taça de Portugal encerra a época, a 26 de Maio de 2019.