Marítimo detém um dos piores ataques da Liga

O Marítimo apresenta-se, no final da 6ª jornada da I Liga de futebol, com um dos piores ataques, apenas com cinco golos anotados. A formação verde-rubra apenas tem o Feirense com menos golos averbados (3) e tem tantos golos (5) como o Nacional, V. Setúbal e Moreirense. Preocupante ainda quando Joel Tagueu apenas regista um golo na Liga (tem mais dois, mas na Taça da Liga, na vitória...