Marítimo desiste

A contratação de Bruno Ramires foi abortada pelo Marítimo. De acordo com Carlos Pereira, o anúncio da contratação do médio brasileiro, 24 anos, estava correcto, na medida em que os verde-rubros tinham tudo acertado com o jogador e com o Cruzeiro, que o cedia por três anos ao emblema do Almirante Reis.

Contudo, exigências de última hora do empresário do jogador, “quando tudo estava acertado com o mesmo”, não foram aceites pelo Marítimo. “Não posso pactuar com situações pouco claras, quando tudo já tinha sido acordado. Ainda por cima era a aposta do clube num jogador que nem tinha sido titular no Moreirense, mas que acreditávamos pudesse, mais adaptado ao futebol português, exteriorizar as capacidades que lhe são apontadas”, explicou Carlos Pereira, que assegurou ter o Cruzeiro percebido bem as razões do Marítimo. “Agora não há volta a dar, Ramires não será jogador do Marítimo”, atira o presidente maritimista.

Quatro jogadores assegurados

Carlos Pereira assegurou ontem estarem garantidos quatro jogadores – um central, um médio defensivo e dois alas – para a nova temporada, os quais devem ser anunciados no decorrer da próxima semana. Com estas contratações o Marítimo fecha praticamente o plantel, mesmo que até ao fecho do mercado tudo possa acontecer.

Neste âmbito, o presidente maritimista confirmou existirem algumas abordagens para jogadores do plantel, “mas apenas isso”, já que à SAD não chegou qualquer proposta concreta.

De testo, entre estes, quem está na linha da frente e pode ainda sair é Joel Tagueu. O ponta de lança brasileiro tem contrato até 2019, mas cedido pelo Cruzeiro do Brasil, pelo que, caso se confirme a sua saída, há um outro jogador deste mesmo clube para o substituir.

Estas situações irão ser clarificadas durante as próximas semanas, sendo que, no que concerne às entradas, as mesmas devem ser anunciadas até ao dia do arranque dos trabalhos, agendado para 25 de Junho.