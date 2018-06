Marítimo depende de si para garantir manutenção

Nada fácil a tarefa que aguarda a equipa de seniores masculinos de andebol do CS Marítimo, que hoje, pelas 18 horas, no Pavilhão do Complexo Desportivo de Santo António, recebe o conjunto do São Paio de Oleiros, na última partida da 2.ª fase do Campeonato Nacional da II Divisão.

É tarefa difícil, mas com uma atenuante: os verde-rubros dependem apenas de si para no final do encontro, que estão obrigados a vencer, garantirem a permanência na II Divisão. Outras variáveis em termos de resultados podem acontecer, inclusive a derrota mas aí entra em jogo também a equipa do Clube Propaganda de Natação (CPN), adversário directo dos verde-rubros.

Antes desta jornada o Marítimo soma 38 pontos, logo seguido pelo CPN com 37 pontos. A Académica de São Mamede com 34 pontos já desceu para a III Divisão. Com esta realidade o Marítimo terá de conseguir o mesmo resultado, seja vitória ou empate, relativamente ao CPN e continuará na frente. Se os verde-rubros empatarem e o CPN vencer, esta igualdade pontuar dará vantagem ao CPN. Resta acrescentar que o CPN actua frente ao Ginásio de Santo Tirso, líder desta fase.

Uma partida a requerer todo o apoio dos adeptos maritimistas à equipa nesta última oportunidade.