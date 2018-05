Marítimo defronta Hull City a 10 de Julho

O primeiro grande teste do Marítimo na próxima temporada acontecerá a 10 de Julho, em Albufeira, no Algarve, com os ingleses do Hull City.

O embate terá lugar no Estádio da Nora, que tem capacidade para 2.000 espectadores, com início às 19 horas.

Um dia depois de chegar ao Algarve, onde realizará um estágio de 15 dias, os verde-rubros vão defrontar o conjunto britânico que limita na II Divisão inglesa (Championship), 18.º classificado no último campeonato.

No Algarve, recorde-se, tal como o DIÁRIO já adiantou, o Marítimo já tem mais três jogos confirmados, ainda que sem datas oficiais, diante dos espanhóis do Sevilha, 7.º classificado de ‘La Liga’ desta temporada, com o Peterborough United, 9.º classificado da ‘League One’, e com o Chesterfiled, último classificado da ‘League Two’ inglesa.

Registe-se ainda que o regresso ao trabalho acontecerá a 25 de Junho, o mais provável sem Daniel Ramos. A rescisão de contrato do entre o clube e o treinador deverá ser acertada em breve.