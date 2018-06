A escassos dias de iniciar uma nova temporada – nesta segunda-feira, 25 de Junho, com os habituais exames médicos, Carlos Pereira assegura que tem o plantel praticamente delineado. O presidente maritimista exterioriza o facto de “resistir aos empréstimos” de jogadores dos chamados grandes, construindo um plantel, que maioritariamente transita da época passada, uma vez mais sem o recurso a este expediente. “Esta é uma das bandeiras do G15, que fez aprovar na Liga a nova moldura relativamente aos empréstimos”, sublinhando depois que “se mais clubes agissem desta forma os ditos grandes iriam parar de contratar jogadores para depois os colocar neste e naquele clube”.

Neste contexto, e relativamente a entradas, Carlos Pereira assegura que quatro jogadores estão já assegurados para a nova temporada, sendo que provavelmente chegará mais um.

Destes quatro, um deles é Abdullah Al Jawaey, médio internacional saudita, cuja contratação foi já anunciada, em Março, pelo Marítimo e publicada igualmente no DIÁRIO. O jovem médio saudita, 22 anos, foi internacional pelo seu país nas selecções de Sub-19 e Sub-20 e tem uma presença na equipa principal que está a disputar o ‘Mundial’ da Russia, tendo ganho notoriedade ao serviço do Al-Batin da Arábia Saudita O contrato é de quatro épocas, estando a sua ligação blindada com uma cláusula de rescisão de quatro milhões de euros.

Um croata e um argentino a chegarem

Dos restantes, um é médio defensivo croata, outro é argentino e ainda um brasileiro, mas cujos nomes e posições não foi possível apurar, sendo que está em equação a contratação de mais um brasileiro. Todos vão chegar até ao inicio da próxima semana.

Já relativamente a saídas, Carlos Pereira assegura que vai tudo fazer para manter todo o plantel, pese embora as sondagens - “e apenas isso”, diz – sobre alguns dos jogadores. Mesmo Joel Tagueu, que tem sido o mais assolado, principalmente pelo Sporting de Bruno Carvalho, poderá manter-se no clube, pois, de acordo com o seu presidente, a temporada do Marítimo já está salvaguardada em termos financeiros, pelo que pode prescindir de vendas.