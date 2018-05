Marítimo consegue vitória importante

A formação de seniores masculinos de andebol do Marítimo, conseguiu ontem no Pavilhão do Complexo Desportivo de Santo António uma importante vitória sobre a Académica de São Mamede por 31-26, com 16-12 ao intervalo igualmente favorável aos andebolistas comandados pelo técnico Paulo Vieira.

Na luta final pela manutenção os verde-rubros conseguem três importantes pontos que no entanto podem não ser suficientes para que a presença no ‘nacional’ da II Divisão seja uma realidade para a próxima época. O Marítimo alinhou com João Silva, João Nóbrega, Eduardo, André, João Freitas, José Sousa (1), João Mendes (7), Márcio (5), António Franco, Hugo, Barros, Diogo (8), Paulo Moura (2), Fred, José Santos (5) e José Santos (3).