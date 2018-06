Marítimo conquista Taça

A final da Taça da Madeira de juniores colocou frente a frente as duas melhores equipas da Madeira: Marítimo e Nacional. O jogo mostrou um Nacional mais capaz de ter bola, mas com algumas dificuldades em criar perigo junto da baliza dos verdes rubros. Já o Marítimo apostava mais num futebol de transições rápidas.

O Nacional poderia ter inaugurado o marcador aos 4 minutos, mas o cabeceamento de Eman acabou por sair por cima.

O início de jogo rápido acabou por beneficiar os verdes rubros que acabariam por chegar ao golo aos 17 minutos, precisamente numa transição rápida pelo lado direito, Tavares realizou um belo movimento interior colocando a bola á disposição de Pelágio, que num belo pontapé colocou o Marítimo a vencer.

O Nacional respondeu aos 21, após jogada bem construída pelo ataque alvi-negro, Correia disparou forte mas Leonardo Rodrigues mostrou segurança.

Em cima do intervalo o Nacional viria a ameaçar novamente a baliza de Leonardo, Fernandes assistiu Eman com o guardião verde rubro a brilhar.

Na segunda parte a intensidade baixou, o Marítimo controlou a partida defensivamente e foi criando perigo em situações de contra ataque.

Logo no reatar da partida Tavares rematou às malhas laterais após transição rápida. Aos 55 Camões fugiu pela esquerda mas o golo voltou a ser negado por Leonardo.

O Marítimo esteve muito perto de sentenciar a partida aos 67 por Vilson, o atacante não teve o discernimento necessário na hora de finalizar. Dois minutos volvidos, numa jogada de insistência o mesmo Vilson voltou a ter o golo nos pés mas disparou por cima.

Até fim o Nacional procurou ir atrás do prejuízo mas sem nunca ser feliz no último terço do terreno. A equipa maritimista soube sofrer na parte final e acabou a época a festejar, juntando á subida de divisão a Taça da Madeira de juniores.