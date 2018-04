Marítimo campeão por dois golos de diferença

A 1.ª Fase do Campeonato Nacional de Promoção teve como grande protagonismo a luta entre o Marítimo e a Apel com o título a pertencer às verde-rubras pela diferença de dois golos apontados.

São as duas melhores equipas da competição, pois têm mais anos de trabalho, mais capacidade de recrutamento e também experiência. Os outros adversários estão em fase de reorganização competitiva e ainda não consolidaram métodos de recrutamento que a vertente feminina exige. O método e a forma de lidar com jovens adolescentes para integrá-las na competição federada é para já o grande obstáculo que os novos clubes enfrentam. Até consolidarem é necessário algum tempo.

No entanto, tanto o Marítimo como Apel tem tido um papel aglutinador que lhes permite uma resposta mais efectiva. Por outro, lado os clubes têm aqui uma forte componente mobilizadora social e desportiva. A evolução não tem sido tão rápida como alguns dirigentes pretendiam, mas é consistente e já há atletas internacionais e outras em campeonatos internacionais de grande projecção, sinal do bom trabalho desenvolvido.

O Marítimo atravessa uma época de fulgor desportivo apesar de sentir nesta competição a luta com a formação escolar da Apel. Para o técnico Nuno Reis, “este campeonato foi disputado, devido não só ao valor do adversário como ao problema com alguns impedimentos de atletas devido a lesão, obrigando a níveis de concentração elevados” aludiu o treinador.

Reconhecendo que há diferenças para o futebol masculino, “aqui é importante gerir o factor emocional das atletas”. “No futebol masculino temos de mostrar um certa firmeza aqui é importante manter um ambiente cordial”, acrescenta. O apuramento para a 2.ª Fase do Campeonato Nacional de Promoção que começa já amanhã, com a visita a Vila Nova de Ourém, é aguardado com expectativa e algum cuidado pelas madeirenses: “O primeiro adversário, Atlético Ouriense, é o mais forte, pois tem palmarés, já participou na Liga dos Campeões e possui um grupo de atletas experiente. Depois há o Condeixa, que também tem qualidade. Vai exigir muita concentração, mas gostaria de poder levar o Marítimo à I Divisão. Será importante o apoio dos adeptos para que o futebol madeirense possa alcançar o principal escalão”. “É um grande desafio, mas pode ser uma passo importante para o futuro”, admitiu em jeito de conclusão o treinador da equipa feminina do Marítimo, vencedor da 1ª Fase da Prova.

Nesta fase da competição quem terminar em primeiro ascende à Liga principal e isso seria um momento muito importante para o futebol feminino regional, chegando ao mais alto patamar.