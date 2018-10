O Marítimo alcançou ontem o primeiro triunfo fora no Campeonato Nacional da II Divisão de futsal, ao bater o Amarense por 4-1. Esta foi igualmente a segunda vitória consecutiva da equipa madeirense, que assim sublinha o bom arranque de temporada, também com a conquista da Supertaça regional a meio da semana, diante do Pontassolense.

Depois de ter derrotado Os Patos na semana passada,...