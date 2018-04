Marítimo alcança a tão desejada manutenção

O Marítimo assegurou ontem a manutenção na II Divisão Nacional de futsal. Foi sofrer até ao fim, mas o dia foi de festa no Pavilhão verde-rubro, em Santo António, com o triunfo (9-1) diante do Mendiga na derradeira jornada da competição. A equipa madeirense estava obrigada a vencer, mas também dependia da derrota do Vila Verde. Tudo correu na perfeição para a equipa comandada por Filipe Costa. Os verde-rubros cumpriram a sua missão e o Vila Verde foi derrotado (4-3) pelo Portela. Com esta conjugação de resultados o Marítimo assegurou a manutenção na II Divisão Nacional.

Numa autêntica final, os verde-rubros dominaram completamente e ao intervalo já venciam por 8-0, o que demonstra bem a superioridade da equipa madeirense ao longo do jogo de ontem. Com esta parte do trabalho praticamente concluída, era preciso aguardar por notícias provenientes do Portela-Vila Verde. Conhecido o resultado do outro jogo, foi tempo de festejar.

O Marítimo jogou com: Pedro, Henrique, Pedro Silva, Leo (3), Chico, Kilmer (2), Vlademir (2), Oseias (1), Márcio, Filipe Caires e Pipo (1).