Mário Soares sobe a 13.º no mundial de Optimist

O velejador madeirense Mário Soares subiu ontem ao 13.º lugar do Campeonato do Mundo de Vela, na classe Optimist, que se está a disputar em Limassol, no Chipre.

O jovem atleta da Associação Náutica da Madeira (ANM), que terminara o segundo dia no 27.º lugar, teve ontem um excelente desempenho na primeira das duas regatas do dia que veio a vencer com brilhantismo. A prestação na segunda...