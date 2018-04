O jovem madeirense Mário Soares conquistou ontem, em Albufeira, o título de campeão de Portugal de juvenis da classe optimist, em vela, na derradeira jornada da competição. O velejador da Associação Náutica da Madeira (ANM) impôs-se na disputa directa com o seu irmão gémeo Vasco Soares, que era o detentor do título e que, desta forma, terminou, como vice-campeão.

Mário Soares entrou para este último dia de competição já com alguma tranquilidade, dada a vantagem que dispunha, mas mesmo assim não facilitou, vencendo as duas regatas do dia e terminou com um somatório de 22 pontos.

Por seu lado, Vasco Soares alcançou um 3.º e um 4.º lugares, terminando com 30 pontos.

Relativamente aos outros madeirenses presentes, Elisa Rocha (Clube Naval do Funchal) terminou no 36.º lugar, ao passo que o seu colega de equipa Salvador Gomes foi o 41.º classificado. Outra navalista, Júlia Cardoso, aproveitou o último dia para subir do 60.º para o 54.º posto final.

Afonso Silva (ANM), por seu turno, concluiu a competição no 62.º posto, enquanto João Relvas (CNF) ficou três posições atrás, no 65.º posto. Já Rafael Aguiar, do Iate Clube de Santa Cruz, manteve o 75.º lugar, enquanto Luís Rodrigues (ANM) subiu quatro posições neste último dia, acabando no 84.º lugar. Finalmente, Salvador Silva (ANM) foi o 115.º classificado neste Campeonato de Portugal de Juvenis.