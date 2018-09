Mário Soares foi 51.º no Mundial de Optimist

O velejador madeirense Mário Soares obteve a melhor classificação entre os portugueses que participaram no Campeonato do Mundo de Vela, na classe Optimist, que se concluiu ontem na cidade de Limassol, no Chipre.

O jovem atleta da Associação Náutica da Madeira (ANM) alcançou a 51.ª posição final na frota de ouro, onde se discutiu o título de campeão do mundo. A exemplo do que sucedera...